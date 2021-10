Florcita Polo hace pedido a Guty Carrera: “Que no se case; me va a romper el corazón”

Este jueves 27 de octubre, Guty Carrera visitó el set de América hoy y sorprendió a todos al contar que ya habló de matrimonio con su novia, Brenda Zambrano. Tras esta revelación, Florcita Polo, quien estuvo como invitada del programa, aseguró que el modelo es su amor platónico y no dudó en hacerle un insólito pedido a nombre de ella y de todas sus fans. “Me va a decepcionar este hombre. No quiero que se case. Que no se case, que siga soltero toda la vida, me va a romper el corazón (…). Es que no solamente me va a romper el corazón a mí, sino a todas sus fans”, expresó. Video: América TV