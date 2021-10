La conductora de En boca de todos Tula Rodríguez bromeó y se mostró indignada al no ser considerada para el conocido concurso.

Por segundo año consecutivo, Ivana Yturbe fue nominada a Los 100 rostros más bellos del mundo 2021, que se realiza anualmente por TC Candler & The Independent Critics desde 1990. La joven mamá estuvo enlazada con En boca de todos, sin embargo no esperó la divertida reacción de Tula Rodríguez, quien aseguró que la modelo “no está a mi nivel” y se mostró indignada por no haber sido considerada para el concurso.