Este martes 26 de octubre, Guty Carrera se presentó en el set de En boca de todos (EBDT). A su paso por el programa, le preguntaron al modelo quién le parecía más bonita entre Tula Rodríguez e Ivana Yturbe. Ante ello, Carrera respondió que Ivana, comentario que no le gustó nada a la conductora de América TV. “Tú no eres el más guapo, tú no eres el más guapo, tú no eres el más guapo. Si te parezco al menos bonita, por qué me besaste”, dijo Tula, en referencia a un segmento pasado de EBDT donde se dieron un beso. Video: América TV.