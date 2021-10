Miguel Arce elogia a Michelle Alexander: “Es la mejor productora”

Miguel Arce criticó a Pro TV en una entrevista para El Popular y reveló que solo volvería a Perú por Michelle Alexander y para visitar a su padre. Actualmente, el ex chico reality se encuentra triunfando en el país azteca, donde se viene desempeñando como actor al haber participado en exitosas series como La rosa de Guadalupe. ”Yo no tendría ningún problema en regresar a realities, pero en México” , expresó. Además, considera que la productora de la empresaria es la mejor del país y debería comenzar a mirar al extranjero. “Si ponemos en una balanza Del Barrio Producciones con Michelle Alexander vs. Pro TV, no hay punto de comparación ni por el lado humano ni por el lado de rating , Michelle Alexander arrasa con el rating, con el trato bueno a sus empleados. Nadie se queja de trabajar con Michelle Alexander, todos están contentos”, continuó. VIDEO: El Popular.