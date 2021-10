Mariella Zanetti a Ethel Pozo cuando le pregunta si tiene pareja: “Solo mi círculo más cercano lo sabe”

América hoy presentó en su edición de este 26 de octubre la secuencia Mitos o verdades de los hombres vs. mujeres, donde estuvo Mariella Zanetti. En medio de su participación, Ethel Pozo le preguntó si actualmente estaba con pareja, sin esperar la hermética respuesta de la exvedette: “Solo mi círculo más cercano lo sabe”. La respuesta de Zanetti hizo referencia al caso de Melissa Paredes, quien respondió lo mismo en el programa cuando le consultaron desde cuándo había terminado su matrimonio con el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba. Ante esta respuesta, Ethel no tuvo otra opción que reírse y decir: “Acá ya no se puede preguntar nada”. Video: América TV