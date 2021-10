En la edición de este 26 de octubre de América hoy se celebró el Día de la Suegra; en ese marco, Christian Domínguez reveló que a su mamá no le caían bien varias de sus exparejas. Sin embargo, no se animó a revelar a quiénes se refería. “Pero era tan inteligente que ella nunca lo dio a notar; ella decía: ‘No jamás, siempre mantengo mi caché’. Ella jamás… nunca se lo hacía sentir a ella”, aseguró el cantante de la Gran Orquesta Internacional. Asimismo, el cumbiambero aseguró que con el tiempo se dio cuenta de que su madre tenía razón. “Te voy a ser sincero. De cinco veces que me haya dicho algo, atinó a cuatro. Hay un dicho: la mamá nunca se equivoca. Obviamente se equivoca, pero el sexto sentido es importante”, agregó. Video: América TV