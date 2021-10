Vania Bludau se encuentra bastante fastidiada por las constantes críticas que ha recibido del jurado de Reinas del show en las últimas semanas y porque, además, ha sido enviada a sentencia junto a Yolanda Medina. “Respeto las opiniones, pero no las comparto... Si me tengo que ir, me tengo que ir, tampoco una puede estar acá anclada”, aseveró en América hoy; sin embargo, aseguró que sí le gustaría continuar en competencia. Video: América TV.