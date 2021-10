Janet Barboza recuerda infidelidad de Jean Paul Strauss: “Con un cantante nunca más”

Esta mañana en América hoy, los conductores manifestaban sus opiniones sobre la reciente ruptura entre Pedro Loli y su esposa. Al tratarse de un cantante que, según pruebas, le fue infiel a su pareja en más de una oportunidad, Janet Barboza no pudo dejar de mencionar la relación que mantuvo en el 2012 junto a Jean Paul Strauss, reconocido cantante que la engañó con otra mujer. “A mí lo que me queda claro es que con un cantante nunca más, estoy feliz con quien estoy porque después de ver a Pedro Loli y al que me tocó (...), yo les hablo porque a mí me toco un cantante”, sostuvo Barboza, entre la risa de sus compañeros. Video: América TV.