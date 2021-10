Jamila Dahabreh sobre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba: Trataría de arreglar las cosas internamente

Jamila Dahabreh, durante un reportaje emitido por Amor y fuego, este lunes 25 de octubre, dio su punto de vista sobre la separación de Melissa Paredes y Rodrigo ‘Gato’ Cuba, quienes publicaron, en sus redes sociales, comunicados en los que daban a entender el fin de su matrimonio. Ante ello, la reportera le preguntó. “¿Hubieras sacado un comunicado así?”. Ante ello, la modelo aseguró que ella hubiera preferido solucionar el problema en cuatro paredes y ver qué pasa. “Es que yo soy diferente (...) Si te has dado cuenta, mis temas privados como que me cuesta sacarlos. Creo que hubiera tratado de arreglar las cosas internamente y ver qué pasa. Es difícil, no sé, los medios, los memes, yo no sé como estará ella”, indicó. VIDEO: Amor y fuego