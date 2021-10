Vania Bludau se encuentra nuevamente en sentencia en Reinas del show, ya que sus últimas actuaciones han sido muy cuestionadas por su falta de energía a la hora de bailar. Ante esto, Edson Dávila comentó sobre el caso de la modelo en América hoy y no dudó en bailar como lo hace la joven y bromear con que se parece a un sonámbulo. “Vania no era así. ¿Por qué no tomo el bendito energizante en ese momento? Está bailando sonámbula”, dijo. Video: América TV.