En la última edición de Reinas del show, el sábado 23 de octubre, Gisela Valcárcel le consultó a Isabel Acevedo si es verdad que le gusta alguien, a lo que la bailarina reveló que está conociendo a una persona que vive en Estados Unidos. Sin embargo, dejó en claro que aún no está con él y que se trata de otro pendiente. “Estamos saliendo. Estoy conociendo, me estoy dando el gusto, el tiempo, porque ya voy como dos años soltera, estoy disfrutando de mí y creo que ya es momento también de darle la oportunidad a otra persona (...) Vive en Estados Unidos, estoy conociéndolo recién, no estoy con él”, respondió. Video: América TV.