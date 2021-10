Rebeca luego de que Melissa Paredes marcara distancia con Ethel y Janet: “No se han tomado un café”

Rebeca Escribens se mostró sorprendida tras lo mencionado por Melissa Paredes a Ethel Pozo y Janet Barboza. La ex chica reality les dijo a las conductoras que no les contó sobre su acercamiento con el bailarín de Reinas del show porque no forman parte de su círculo cercano de amigos. “Las fregó. (Les dijo) ustedes son mis compañeras de trabajo, cosa que no tiene nada de malo, porque la amistad trasciende. Parece que no se han tomado un cafecito”, opinó la presentadora de noticias. Foto: América TV.