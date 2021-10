Luciana Fuster confesó durante un enlace en vivo para el programa En boca de todos, este viernes 22 de octubre, que siente ‘roche’ de estar nominada a los 100 rostros más bellos del mundo. La modelo dijo que no ha participado para este concurso y de un momento a otro le comunicaron que estaba en competencia con personajes internacionales como Dua Lipa y con el peruano Hugo García; sin embargo, aseguró estar muy emocionada por ser parte del concurso. “Me da ‘roche’ porque no es un concurso donde yo haya postulado ni que yo me haya presentado. Simplemente una agencia puso mi foto (…) y está Espósito, Dua Lipa, Chris Hemsworth, también Hugo. De verdad que me emociona, estoy muy contenta”, señaló.