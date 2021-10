Tula Rodríguez sobre separación de Melissa y Rodrigo: “¿Lo llamaste aun viviendo en la misma casa?”

Los presentadores del programa En boca de todos, este jueves 21 de octubre, no fueron ajenos en opinar sobre el fin del matrimonio de Melissa Paredes y Rodrigo ‘Gato’ Cuba. Sin embargo, Tula Rodríguez se preguntó por qué la actriz decidió grabar a su esposo si dice que todavía vive con él. “Ella intenta grabarlo y le pregunta, ‘¿Por qué me haces esto, si tú sabías? háblame, dime algo’ y él le dice: ‘No tengo nada que hablar contigo, no quiero hablar contigo’. ¿Por qué ella toma esa decisión de querer grabarlo si a la vez dice que todavía vivía con él? (…) ¿Lo llamaste por teléfono aún viviendo en la misma casa?”, puntualizó.