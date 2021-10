Melissa Paredes se presentó en el programa de América hoy, este jueves 21 de octubre, para contar toda la verdad del fin de su matrimonio con Rodrigo ‘Gato’ Cuba. Para ello, la actriz confesó que su esposo sabía toda la verdad desde que ella empezó a sentir atracción por otra persona y agregó que no podían luchar por la relación que no daba para más. “Yo le dije la verdad. Desde que sentí que alguien te atrae, para mí es que algo pasa. (...) Es que, Ethel, uno lucha a veces por algo que ya no da más. Nosotros luchamos varias veces”, sentenció.