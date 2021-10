Melissa Paredes vive difíciles momentos al anunciar el fin de su matrimonio con Rodrigo ‘Gato’ Cuba y tras difundirse el ampay junto a su bailarín de Reinas del show. La modelo se presentó en América hoy, este jueves 21 de octubre, para decir su verdad. Sin embargo, aseguró que está muy afectada con el comunicado de su aún esposo en redes sociales, cuando ambos habían decidido que ella, por ser un personaje público, anunciaría su separación. “Yo no pensaba hablar tanto, te juro. Pero es que de verdad, me ha dejado tan mal públicamente porque habíamos acordado en que yo ponía el comunicado y él no iba a poner nada”, expresó.