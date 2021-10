Melissa Paredes reapareció en América hoy para contar su verdad sobre la supuesta infidelidad a Rodrigo Cuba. Según indicó, el futbolista estaba al tanto del fin del matrimonio y sobre su vínculo con el bailarín Anthony Aranda; sin embargo, recibió preguntas sobre su actual convivencia con el jugador. La conductora explicó por qué siguen viviendo juntos: “Qué hago si él no quiere irse. No tengo a dónde ir, yo no tengo otro lado. Él tiene una casa extra, yo no. Además, si me voy, me puede denunciar por abandono de hogar”. También reveló que se asesorará legalmente. “Voy a tener que ir con pruebas”, dijo. Video: América TV