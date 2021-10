Melissa Paredes sobre su aun esposo Rodrigo ‘Gato’ Cuba: “Espero que él recapacite”

Melissa Paredes se presentó en América hoy y se mostró decepcionada por el comunicado de Rodrigo ‘Gato’ Cuba, pues aseguró que ellos se habían separado desde hace un tiempo y ya tenían ciertos acuerdos para hacer pública su situación matrimonial. De ese modo, la actriz mencionó que de no retractarse, tendría que tomar acciones legales. “Nunca quise una guerra con él, no la quiero. Espero que él recapacite (...) Me equivoqué en no hacer público algo que habíamos conversado, ese fue mi gran error y ya no puedo hacer más”. Video: América TV