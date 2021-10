¡No quiso hablarle! Melissa Paredes llegó a América hoy para dar su versión de los hechos sobre su distanciamiento de Rodrigo Cuba luego de protagonizar un ampay con Anthony Aranda, su bailarín en Reinas del show. En su visita al programa, reveló un audio con el que quiso demostrar que el futbolista estaba al tanto del fin de su matrimonio. En el material se puede apreciar la reacción que tuvo el popular ‘Gato’ ante las imágenes que develó Magaly Medina. “Oye, en serio me fregaste con tu comunicado. ¿Por qué has hecho eso? ¿Por qué dijiste que no sabías nada? No entiendo”, expresó la conductora. Cuba prefirió callar: “No tengo nada que hablar contigo, no quiero hablar contigo”. Video: América TV