La voz kids: concursante se quiebra tras ser elegida por los cuatro entrenadores del programa

La emoción se sigue apoderando de los participantes de La voz kids. Esta vez, la pequeña Cielo no pudo evitar derramar unas lágrimas apenas terminó su presentación. El hecho de que los cuatro entrenadores hayan girado su silla hizo que la niña se emocionara a tal punto que Daniela Darcourt tuvo que subir al escenario para calmarla. “Muchas gracias. Me encantó (cantar en el escenario), yo pensé que no iba a voltear nadie. Cuando estaba cantando ya quería llorar, porque voltearon todos ustedes”, relató Cielo. Video: Latina