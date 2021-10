Samahara Lobatón: Yunko Do Santos enfrentó a Magaly Medina por pedirle vouchers de la fiesta

El pasado 15 de octubre, la primera hija de Samahara Lobatón cumplió su primer añito y la joven mamá no dudó en realizar una gran fiesta, para la cual habría desembolsado cerca de 120.000 soles. Ante esto, el organizador del evento Yunko Do Santos se presentó en el programa Magaly Medina para contar detalles de la fiesta. Sin embargo, él se molestó con la conductora, luego que esta le pidiera los comprobaste de pago porque no cree en que la influencer haya gastado tanto dinero. “No estamos en ese nivel, ¿no?, para poder enseñarte los vouchers”, dijo Do Santos. Video: ATV.