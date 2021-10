Magaly Medina exige a Antonio Cartagena que se someta a examen de ADN: “Te lo pago”

¡No se quedó callada! Magaly Medina envió un fuerte mensaje a Antonio Cartagena, quien fue denunciado por dos mujeres por no hacerse responsable de sus dos hijas e, incluso, negarse a firmar a una de ellas. La conductora rechazó las excusas del salsero para realizarse un examen de ADN y le ofreció cubrir los costos de la prueba. “Antonio, ¿por qué no te haces el ADN? Si tú dices que no es tu hija, no tienes nada que temer. Te pagamos la prueba si dices que no tienes plata, el programa te lo paga. Te lo pago yo, hazte la prueba”, dijo este 19 de octubre durante su programa en vivo. Video: ATV