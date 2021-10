¡Pura ternura! Antoñito, hijo de Sheyla Rojas y Antonio Pavón, no olvida la sazón peruana. La familia se conectó en vivo con el programa Amor y fuego para hablar de los momentos que se encuentran pasando juntos en México con sus respectivas parejas. Los conductores del espacio no dudaron en preguntarle al niño sobre su comida preferida. “Si te dieran a escoger entre la comida peruana, la española y la mexicana, ¿cuál escogerías?”, dijo Rodrigo González. El pequeño de 8 años no lo dudó y respondió con total seguridad: “La peruana”. El dulce momento generó las risas y aplausos de los padres y los presentadores. VIDEO: Willax