Gabriela Herrera cuestionó la abrupta renuncia de Diana Sánchez a Reinas del show. Por ello, este martes 19 de octubre, Belén Estévez salió en su defensa en América hoy y confrontó a la tiktoker, pues aseguró que la salida de la participante no se debió al temor de enfrentar a una contrincante durante la competencia. “No saben lo que era, la gente corría de un lado a otro, y no sabíamos si era una lesión o qué había ocurrido. De todas maneras, yo veía a Diana en la final, entre las últimas tres (...) Se rumoreaba que tenía miedo a Gabriela, pero no, no es así”, mencionó la bailarina argentina. “Diana tiene mucha garra, y esto es algo profundamente grave. Ella lo tiene que contar, no nos corresponde a nosotras”, agregó. VIDEO: América TV