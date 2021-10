Durante el último programa de América hoy, emitido el 19 de octubre, el popular ‘Giselo’ fue enviado a participar en un vuelo en paratrike por la Costa Verde. Al aterrizar, Edson Dávila se mostró aterrorizado por la aventura. “El próximo año va a subir ese precio porque esto no es fácil, no puede ser posible que yo tenga que hacer estas cosas, de verdad me he quedado asustado” , dijo en broma al productor. Janet Barboza le preguntó si con esa experiencia habría disminuido su fobia a las alturas, a lo que el actor respondió: “Todo se aprende señora Janet, yo le tengo fobia a muchas cosas, incluyéndola, aquí estamos para superarlo” , expresó en forma de burla por lo que la conductora se enojó y le pidió al instructor que den una vuelta en el paramotor.