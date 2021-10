Janet Barboza lanza comentario en defensa de Juan Victor en América hoy

La empresaria Janet Barboza comentó sobre el interminable conflicto entre la ‘Ojiverde’ Andrea San Martín, su expareja Juan Victor y la señora Alicia Díaz, madre de él. Esta vez dio su apoyo al padre de la menor. “Quisiera decir algo a título personal, y no sé si ustedes concuerdan conmigo o no, pero las mamás damos la vida por nuestros hijos, los protegemos contra lo que sea y de quien sea. Y a mí, como mamá, no me parece, Andrea San Martín, que permitas que tu pareja en este momento esté bañando a la niña Larita (…). ‘‘En esta situación estoy de acuerdo con Juan Victor” , expresó. Fuente: América TV.