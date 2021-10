Vania Bludau tras las críticas de Tilsa y Belén: No me sentí atacada como con Santi Lesmes

Durante la sexta gala de Reinas del show, Vania Bludau bailó al ritmo de la canción “El anillo” de Jennifer Lopez. Al finalizar la rutina, fue criticada primero por Tilsa Lozano quien la notó indecisa durante su desenvolvimiento en el escenario. “Tú tienes una vedette dentro tuyo porque vive en ti, pero a veces la reprimes. Eres intermitente y para levantar la copa otra vez tienes que brillar todo el tiempo”, expresó. Ante este comentario, Vania se mostró receptiva y al responder impactó al público. “Agradezco los comentarios tan técnicos que me están dando Belén y Tilsa porque en realidad no me siento atacada, porque tienen un tino para hablar, lo cual no sentí la semana pasada con Santi; son personalidades distintas” , remarcó la bailarina. VIDEO: América TV