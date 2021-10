Tilsa Lozano y Belén Estévez critican presentación de Vania Bludau en Reinas del show

Este sábado 16 de octubre, la concursante Vania Bludau no comenzó con pie derecho su participación en Reinas del show, pues no convenció a los jurados con su presentación. “Empezaste despacio, apareció la Vania que yo he visto levantar la copa. Tú tienes una vedette dentro de ti; eres intermitente porque brillas y desaparece. Empezó flojita y luego explotó”, dijo Tilsa. Por otro lado, Belén Estévez tuvo la misma apreciación que su colega. “En la mitad de la coreo, te despertaste. Parece que tus músculos estuvieran desactivados”, sostuvo y no le dio un punto a su favor. VIDEO: América TV