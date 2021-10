Carlos Barraza alza la voz a Vanessa López y Gigi le reclama: “No le grites, no hay necesidad”

Carlos Barraza y Vanessa López tuvieron un accidentado encuentro virtual durante una entrevista en Amor y fuego el viernes 15 de octubre. El salsero y la influencer continuaron su disputa por la pensión de la hija que tienen en común. Además de exponer diversos episodios de su relación, el popular ‘Tomate’ tuvo un exabrupto y gritó a su expareja cuando ella lo interrumpió. Sin embargo, este hecho fue rechazado por Gigi Mitre, quien no dudó en reclamarle: “No la grites, no hay necesidad de gritar. Estás demostrando el trato que tienes con ella y no creo que te deje bien parado”. Video: Willax