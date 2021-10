Brenda Carvalho se conmueve en Reinas del show: Nunca sé si será mi última vez

Brenda Carvalho se robó los aplausos de los jurados al presentarse en Reinas del show como Raffaella Carrá. Luego de su performance, la bailarina brasileña no pudo contener las lágrimas al mencionar que siempre da lo mejor de si en cada baile y que está muy agradecida por integrar el reality. Asimismo, reveló que ve cercana la posibilidad de retirarse del mundo artístico. “Todo esfuerzo vale la pena, agradezco el cariño de tu producción, puedo ser muy intensa, pero intento que salga lindo… Yo voy un pie más atrás, pero quería que a ustedes le gustara, se emocionara, porque yo me emociono… A mí me gusta estar acá, me apasiona y nunca sé si va a ser mi última vez, que cada vez siento que se acerca más… Hay un cariño muy especial”, dijo con voz entre cortada. Fuente: América TV