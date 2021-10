“No quiero que me borres de esa lista”, expresó Edson Dávila, más conocido como Giselo, a Ethel Pozo durante la última edición de América hoy.

Desde que anunció su compromiso con Julián Alexander, Ethel Pozo ha jugado a la intriga acerca de la lista de invitados a su matrimonio durante el programa América hoy. Por ello, en la edición de este viernes, Edson Dávila le suplicó a la conductora no sacarlo de ese grupo que estará en su matrimonio. “Me voy a portar bien les prometo, Ethel. Es que yo quiero ir a la boda. No quiero que me borres de esa lista”, expresó. Video: América.