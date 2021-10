Josimar Fidel continua en polémica luego de que su expareja María Fe Saldaña haya quedado embarazada de su cuarto hijo. Esta vez, la cantante cubana Daylin Curbelo reveló que hace poco él le escribió a una de sus hermanas mellizas, Daynelis, con la intención de querer conocerla. “Parece que estaba buscando a una cubana. Mi hermana me mostró hace dos semanas. (...) Fue antes de verlo con la otra cubana. Ya sabemos que él es candelita. (...) Me quedé sorprendida porque pensamos que él seguía con su pareja. No me gustó, me pareció una frescura, pero a él le gusta la parranda”, dijo la artista. Video: Latina