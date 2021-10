William Shatner, conocido por formar parte de la saga Star Trek, viajó este miércoles 13 de octubre al espacio en el cohete New Shepard. A su llegada a la tierra, él contó cómo fue esta increíble experiencia. “Espero no recuperarme nunca de esto. Espero poder mantener lo que siento ahora. Es mucho, mucho más grande que la vida misma, y no tiene nada que ver con las pequeñas cosas, sino con la enormidad, la luz del sol, la vida y la muerte. Ha sido la experiencia más profunda”, comentó. Video: YouTube/NBC.