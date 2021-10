Tommy Portugal se incomoda durante enlace en vivo por preguntas sobre Estrella Torres

¡No quería hablar de su anterior relación! Tommy Portugal pasó un incómodo momento durante un enlace en vivo con En boca de todos. El cumbiambero fue invitado para hablar sobre el éxito de la orquesta Caribeños de Guadalupe; sin embargo, fue abordado con diversas preguntas sobre su vínculo con Estrellas Torres, de quien se separó algunos meses atrás. Ante la insistencia, el cantante se negó a responder las preguntas y les hizo un fuerte reclamo: “Me habían invitado para hablar de Caribeños. (Responderé) cuando me inviten para hablar de mí, pero ahorita es el momento de Caribeños... No quiero hablar de mí, para eso no fue que me llamaron”. Video: América TV.