Karen Dejo minimiza a Pamela Franco: “Sin Nílver Huárac, no hubiera sido nada”

Karen Dejo criticó duramente a Pamela Franco y apoyó a Nílver Huárac tras el enfrentamiento mediático que vienen protagonizando ambos personajes desde que la cantante dejó Alma Bella para integrarse a Puro Sentimiento. “Tiene que ser agradecida. Si a Pamela no la hubiera tenido Nílver en Alma Bella, no hubiera crecido, no hubiera sido nada”, sostuvo la exintegrante de Esto es guerra en conversación con el programa América hoy. Video: América TV.