Pamela Franco se presentó este martes 12 de octubre en el set de En boca de todos para responder a todas las acusaciones de Nílver Huárac en su contra. “Para ti esto es un juego… No te lo voy a perdonar porque esto ha sido personal”, aseveró. “Para que salgas a decir cosas que no vienen al caso, y cuando yo he trabajado contigo he tenido que dar mi 100% y lo he hecho. Ahora que vengas a decir cosas tan bajas y mentiras… Yo sé mi verdad y tú la sabes. Yo no me voy a olvidar y espero que te quedes bien lejos de mí”, sentenció la joven cantante. Video: América TV.