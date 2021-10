Gabriela Herrera, quien se ha convertido en una de las más destacadas participantes de Reinas del show, recibió la primera dosis de la vacuna Pfizer contra el coronavirus. La bailarina de 21 años no dudó en dejar un mensaje a sus contemporáneos y los invitó a inocularse. “Quiero decirle a toda mi generación que no pequen de confiados, tienen que vacunarse. Esta vacuna no es solo para nosotros, también cuida a quienes más queremos. Vengan, es gratis. Además, tienen que estar vacunados para que todo se regenere”, dijo frente a cámaras. Video: América hoy