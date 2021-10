Magaly Medina envió un fuerte mensaje a Aída Martínez luego de presentar una nota en la que la modelo respondió el comentario de sus detractores. En el video se puede ver a la arequipeña hablando groserías frente a la cámara y ante la presencia de su pequeña bebé. “Ella aparece ahí con su hijita, que está escuchando la sarta de lisuras y vulgaridades que ella dice. Está bien, es una pequeñita que puede no entender, pero no está bien que a tu bebé la expongas a ese lenguaje tan vulgar... Se habrá casado, pero de señora, no tiene nada. Nada de fina”, dijo la conductora de Magaly TV, la firme. Video: ATV