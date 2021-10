Karen Dejo a ‘Samu’ tras comentar su salida de EEG: “Sentí que te burlaste”

Karen Dejo respondió al periodista de espectáculos Samuel Suárez, luego de que este hiciera una mención sobre su salida de Esto es guerra. El administrador de Instarándula criticó muy a su estilo el hecho de que, a pesar de sus actitudes, Rosángela Espinoza continúe en el reality, caso contrario al de Karen Dejo, quien fue sancionada y no regresó hasta el día de hoy. “Entiendo tu trabajo de periodista, nunca he impedido que hables de mí, peor ¿burlarse?, no sé hasta qué punto. Sentí que te estabas burlando de mi salida y me dolió”, aseguró la modelo. VIDEO: Instagram