Rosángela Espinoza llama mentiroso a Patricio Parodi por no querer grabar tiktoks con ella

A través de las historias de Instagram de Rosángela Espinoza se vio a Patricio Parodi incómodo con el comentario de su compañera. “Él dijo que no quiere grabar”, se le escucha decir a la influencer, mientras que Patricio la sigue por todo el set de América para explicarle el motivo. Luego, en otro corto clip, la popular chica selfie lo molesta y le dice que no acepta grabar con ella porque alguien más se lo impide. “Tu no quieres grabar tiktoks, porque ya hace un rato lo hice con Hugo… ¿Por qué no quieres grabar, o alguien te está prohibiendo?”, dijo la modelo y escribió “mentiroso”. Video: Instagram