Thalía se une a reto viral de El juego del calamar, pero termina en el suelo y con un golpe

Thalía no pudo evitar unirse a la fiebre de El juego del calamar y participó de un divertido reto viral de TikTok que se ha difundido a través de las diferentes redes sociales: Squid game challenge, el cual consiste en simular uno de los juegos de la serie. Al perder, la cantante mexicana se tiró al piso, pero no imaginó que se golpearía en el intento. “¡Por amor a la actuación! Casi me rompo actuando la caída... lo que hacen las madres por divertirse con sus hijos”, escribió. Video: Instagram.