El último martes 5 de octubre, se estrenó el segundo capítulo de La academia. Sin embargo, Rosángela Espinoza apareció solo unos segundos en la serie de Esto es guerra y reveló que igual logra brillar. “Sí ya grabé, allí tuve un poquito más de participación. No sé quién está haciendo el guion que al parecer no me quiere, pero no me importa, igual yo con tal de salir un segundo brillo”, declaró para América espectáculos.