Durante un reto de baile, los chicos reality Rosángela Espinoza y ‘Pancho’ Rodríguez se dieron un apasionado beso al interpretar a los protagonistas de la película Grease y bailar al ritmo de “The one that i want”.

Durante la última edición del programa Esto es guerra, en un reto de baile, los ‘combatientes’ tuvieron que interpretaron una escena de la película Grease a modo de parodia, en donde Rosángela Espinoza hacía el personaje de Sandy Olson y Pancho Rodríguez el de Danny Zuko. El dúo realizó una estructurada coreografía junto con Mario Hart, Patricio Parodi, Facundo González y Hugo García, al ritmo de “The one that i want”, y finalizaron el espectáculo con un beso como parte de su performance. Al parecer, eso no había estado planeado.