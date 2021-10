Magaly Medina asegura que podría vivir sin redes sociales, pero su maquilladora la desmiente

Magaly Medina protagonizó un divertido video luego de la caída mundial de las redes sociales el último 4 de octubre. La conductora de ATV grabó un video hablando sobre el suceso y aseguró que no sería difícil para ella alejarse de las plataformas: “Todo el día incomunicados. No sé ustedes, pero yo puedo sobrevivir sin Whatsapp, Instagram, Facebook”. Sin embargo, este comentario fue rápidamente desmentido por su maquilladora y peinadora. “Ay, no seas mentirosa”, dijo generando las risas de la figura de televisión. Video: Instagram