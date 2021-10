Monique Pardo tomará justicia ante silencio de Gisela Valcárcel tras incidente en su programa

Monique Pardo compartió un video en Twitter reclamando justicia tras sentirse “abandonada” luego de sufrir un accidente durante su participación en El artista del año. “Hoy hubiera sido muy feliz de tenerte acá. Dije que no pediría nada, solo que me den su protección hasta que me recupere y pueda trabajar por mis criaturas”, dijo entre lágrimas la intérprete de “Caramelo”. En la descripción del material, dijo que luchará por “justicia”.