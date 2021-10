Flavia Laos demostró que por el momento no se encuentra buscando el amor. La modelo peruana le ha dado la vuelta a la página luego del fin de su relación con Patricio Parodi y ahora solo desea concentrarse en su bienestar económico. “Estoy enfocándome en mí, en hacer billete, que es importante, porque si no, no sé cómo pagaré mis viajes; y a crecer como persona”, declaró para las cámaras de América Espectáculos. Video: América TV