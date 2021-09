Melissa Paredes, quien dio positivo para coronavirus, reveló en Instagram que se realizó una segunda prueba antígena y que esta resultó negativa. “Mi (primera) prueba antígena salió positivo, falta mi molecular, que aún no me la entregan. Me volví a hacer una antígena, pero salió negativo, así que ya no entiendo nada. También me han vuelto a hacer otra prueba molecular para ver qué es exactamente (negativo o positivo para la COVID-19)”, relató. Video: Instagram.