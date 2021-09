Magaly Medina se molestó en vivo con su equipo de producción por cometer constantes errores a la hora de emitir imágenes sobre un informe donde se presentaba la casa en la que vive Sheyla Rojas en México. “¿Puedes ponerme lo de la casa? Porque estoy viendo a Sheyla paseándose... Esa es una tequilera, no es la casa, te estoy pidiendo las tomas de la casa, ¿por qué no me hacen caso? ¿Por qué no son más ubicados?”, aseveró la presentadora. Video: ATV.