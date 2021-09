Gabriela Herrera sufrió caída durante su presentación en Reinas del show: “Me frustra”

Gabriela Herrera volvió a sorprender con su talento para el baile en la cuarta gala de Reinas del show. Sin embargo, una caída en una de las cargadas de su presentación opacó el performance de la joven bailarina, cuando se enfrentaba a Isabel Acevedo en el versus de bachata. “Me frustra porque no es una cosa que venga de nosotros, yo respeto muchísimo, Isabel lo ha hecho increíble, es una gran bailarina de bachata y me encanta la competencia contra ella. No me gusta hacer algo improvisado, no me gustó que de mi vestuario se cayeran todas las pepitas, no lo habíamos probado”, explicó la artista de 20 años. VIDEO: América TV