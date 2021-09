En la reciente edición de Reinas del show, Edson Dávila, conocido como ‘Giselo’, fiel a su estilo, se puso sentimental y ‘lloró' al recordar que cuando estuvo en el elenco de Gisela Valcárcel, por varios años, no le agradecieron su aporte al programa. Esto ocurrió cuando Vania Bludau, luego de su presentación, reconoció el arduo trabajo que hacen los bailarines, quienes acompañan gala a gala a cada participante. “Eso, ni usted me agradeció... lo único que me han dicho es ‘estás gordo’”, expresó ‘indignado’ el popular ‘Giselo’. Video: América TV